«Сначала не поверил»: патруль ДПС спас хозяина, собак и кошку из горящего дома

Патруль ДПС заметил из частного дома в южной столице Кузбасса мощное пламя. Сотрудники поспешили к зданию. Выяснилось, что собственник не знал о пожаре и подозрительно отнесся к просьбе срочно покинуть дом. Об инциденте проинформировали в областном МВД, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, в доме находился мужчина, собака и кошка. Инспекторы настояли, чтобы мужчина покинул дом. Ему рекомендовали взять документы. Когда мужчина вышел на улицу, сотрудники провели осмотр остальных помещений. В доме остались питомцы.

«Дверь открыл хозяин дома, который не подозревал, что здание горит», — сказали в областном МВД.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов и очевидцы спасли собак и кошку. После этого инспектор снова зашел в горящий дом — нужно было забрать ключи от машины владельца, которая мешала проезду пожарных. Весь процесс спасения снимали на камеру. По мнению корреспондента VSE42.RU, получился зрелищный ролик от первого лица.

По информации издания, пожар в итоге потушили. Благодаря оперативным действиям правоохранителей жертв удалось избежать.

