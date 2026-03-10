Сначала врезался, потом уехал, потом еще раз: пьяный россиянин совершил два ДТП подряд и попытался скрыть
БДД ГАИ Кузбасса: в Междуреченске пьяный водитель устроил два ДТП и скрылся
Фото: [Медиасток.рф]
В Междуреченске водитель совершил ДТП и скрылся. Примерно в это же время стало известно об еще одном дорожно-транспортном происшествии, зафиксированном вблизи первого адреса. Наряд ДПС приступил к розыску транспортного средства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на отдел БДД ГАИ Кузбасса.
В отделе БДД ГАИ установили, что виновником двух ДТП стал водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он согласился пройти освидетельствование. Анализы подтвердили факт употребления алкогольных напитков. Задержанный мужчина признался, что совершил ДТП, но решил не останавливаться.
Таким образом, житель округа оказался причастен сразу к двум авариям. За то, что скрылся с мест обоих происшествий, на него составили два административных протокола. До вынесения решения по этим делам мужчину задержали.
«Позже судьей было вынесено решение о назначении административного наказания в виде административного ареста сроком на трое суток», — указано в сообщении ведомства.
По информации ведомства, пьяное вождение может стоить мужчине 45 тыс. руб. и водительского удостоверения на срок от 1,5 до двух лет — именно такое наказание предусмотрено законом.
