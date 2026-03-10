Сначала врезался, потом уехал, потом еще раз: пьяный россиянин совершил два ДТП подряд и попытался скрыть

В Междуреченске водитель совершил ДТП и скрылся. Примерно в это же время стало известно об еще одном дорожно-транспортном происшествии, зафиксированном вблизи первого адреса. Наряд ДПС приступил к розыску транспортного средства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на отдел БДД ГАИ Кузбасса.

В отделе БДД ГАИ установили, что виновником двух ДТП стал водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он согласился пройти освидетельствование. Анализы подтвердили факт употребления алкогольных напитков. Задержанный мужчина признался, что совершил ДТП, но решил не останавливаться.

Таким образом, житель округа оказался причастен сразу к двум авариям. За то, что скрылся с мест обоих происшествий, на него составили два административных протокола. До вынесения решения по этим делам мужчину задержали.

«Позже судьей было вынесено решение о назначении административного наказания в виде административного ареста сроком на трое суток», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, пьяное вождение может стоить мужчине 45 тыс. руб. и водительского удостоверения на срок от 1,5 до двух лет — именно такое наказание предусмотрено законом.

