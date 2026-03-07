«Все так страшно оборвалось»: актриса Екатерина Ведунова и ее дочь стали жертвами лобового столкновения

Актриса театра, кино и телевидения Екатерина Ведунова и ее дочь попали в смертельное ДТП: актриса погибла на месте происшествия. Ее дочь Элина Найт скончалась в больнице, сообщил The Voice.

По информации издания, вечером 4 марта в Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Около 22:23 на трассе столкнулись легковой автомобиль «Рено» под управлением 77-летнего водителя и машина «Луидор», следовавшая в сторону Пензы. По предварительным данным, пенсионер на иномарке выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

По данным издания, удар оказался настолько сильным, что 45-летняя пассажирка «Рено» скончалась мгновенно — медики лишь констатировали смерть. Водитель и 70-летняя женщина-пассажир с травмами были экстренно госпитализированы. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, умерла 15-летняя девочка, находившаяся в салоне отечественного автомобиля. Как позже выяснилось, жертвами столкновения автомобилей стали актриса и ее дочь.

«В автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая всеми любимая "Котя", Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина... Невозможно поверить... Катюша яркая, харизматичная, талантливая актриса, веселая всегда — хохотушка, друг.... Наша. Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили... И она так любила всех, и так любила жизнь... А у Элиши только все начиналось. Все так страшно оборвалось», — написала в личном блоге актриса Марианна Прядко-Белоусова.

За плечами актрисы более десяти киноработ. Широкому зрителю она знакома по популярным телепроектам, среди которых ситкомы «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», историческая драма «Годунов», а также многосерийные фильмы «Чернобыль», «Склиф» и «Склифосовский».

