Снайпер проявил героизм в зоне СВО: ликвидировал 20 солдат ВСУ с расстояния 1.7 км

С 14 по 20 августа в России в парке «Патриот» проходит выставка «Армия-2023». Представитель холдинга «Высокоточные комплексы» рассказал об одной из реальных историй, которая произошла в зоне СВО, пишет агентство «РИА Новости».

«Из известных историй: совершенно недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с (одного) километра 700 (метров)», - рассказал представитель холдинга «Высокоточные комплексы»

Российский снайпер из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 смог поразить цели на расстоянии 1,7 километра. Военный ликвидировал 20 бойцов ВСУ и вывел из строя две боевые бронированные машины.

Кроме героизма снайпера, поразить цели на таком расстоянии стало возможным при помощи современного оружия. Винтовка ОСВ-96 – усовершенствованная версия модели «Астарта».

Выставку «Армия-2023» открыл президент Владимир Путин. В видеосообщении он рассказал, что Россия готова к сотрудничеству с другими странами с целью обороны государственных границ. Путин отметил, что Россия заинтересована в сохранении своих национальных интересов. 16 августа выставку посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который осмотрел трофеи оружия, произведенного странами НАТО. В ходе выставки было представлено ряд инновационных технологий.