Снаряд ВСУ влетел в донецкий детский сад

Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в интернет-мессенджере сообщил, что снаряд ВСУ попал в здание детского сада, который расположен в Куйбышевском районе Донецка, пишет агентство « РИА Новости ».

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин

Обстрелы Донецка не прекращаются. На протяжении всего дня военные ВСУ запускают снаряды по городу, в том числе кассетные боеприпасы. Согласно последним данным, в 18:50 по территории Петровского района столицы ДНР со стороны населенного пункта Нетайлово было выпущено два кассетных снаряда 155 калибра. Ранее было выпущено десять натовских снарядов. ВСУ обстреливают и те города, которые находятся вблизи Донецка. Одновременно с этим сообщается, что на территории Украины жители слышат звуки воздушной тревоги.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях военных ВСУ с начала украинского контрнаступления.