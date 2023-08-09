СНБ Турции: Россия и Украина должны незамедлительно начать мирные переговоры

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции проинформировал, что Турция призывает немедленно прекратить вооруженный конфликт между Россией и Украиной и начать мирные переговоры, пишет агентство ТАСС . Также важно вернуться к реализации зерновой сделки.

«Был подробно обсужден ход войны между Россией и Украиной и ее возможные дальнейшие последствия для нашего региона. Эскалация напряженности в Черном море ни в чьих интересах. [СНБ] призвал все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну», - сообщили в СНБ

В Турции уверены, что необходимо переходить к мирным переговорам и искать дипломатические пути решения вооруженного конфликта. В переговорах должны участвовать обе стороны конфликта: Россия и Украина. К такому мнению пришли представители СНБ во время заседания под руководством президента Тайипа Эрдогана.

Совет национальной безопасности также выражает уверенность, что необходимо возобновить зерновую сделку. Это положительно отразится на странах, которые находятся на пороге бедности.

Политолог Юрий Светов ранее высказал мнение, что президент России Владимир Путин не будет серьезно относиться к предложениям Турции относительно завершения конфликта мирным путем по ряду причин. Во-первых, Турция способствует строительству завода на территории Украины по производству беспилотников Bayraktar. Во-вторых, Турция все время СВО передает Украине оружие.