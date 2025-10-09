Снег и уголь: в Кузбассе рассказали о влиянии погодных условий на отправку угля

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов в своих соцсетях рассказал, как наступление холодов в октябре отражается на развитии угольной промышленности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам заместителя губернатора, основной проблемой считается смерзание угольной массы при значительном понижении температур. Специалисты отмечают, что сырая погода с частыми перепадами температур значительно осложняет процесс, делая простое вымораживание угля недостаточно эффективным методом.

Вопросу бесперебойных поставок угля в зимних условиях было уделено внимание на специальном совещании с участием министра энергетики России Сергея Цивилева и губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Согласно установленным правилам, ответственность за сохранность и состояние груза возложена на отправителя. По этой причине теме уделено приоритетное внимание.

По информации Панова, участники мероприятия обсуждали как проверенные временем способы борьбы с намерзанием, так и современные подходы, включающие применение специальных реагентов и инновационной технической базы, предназначенной для обработки и перевозки сырья в экстремальных погодных условиях.

