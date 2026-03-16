Снег обрушил крышу бассейна в кузбасском лагере: следователи начали проверку

В соцсетях проинформировали о том, что в здании бассейна детского лагеря «Лесная Поляна» произошло обрушение кровли. Предварительная причина — скопление снежных масс, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу отмечено, что сотрудники ведомства организовали проверку по данному факту.

В ведомстве отметили, что информация об обрушении кровли также активно распространялась местными СМИ. Представители СК обратили внимание на происшествие во время мониторинга СМИ и социальных медиа.

Сотрудники Следственного комитета в Кузбассе продолжают выяснять обстоятельства случившегося. В рамках проверки специалисты устанавливают причины и условия, которые привели к происшествию. По окончании всех мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

На данный момент сотрудникам удалось предварительно установить, что обрушение кровли действительно произошло из-за скопления снежных масс. Инцидент зафиксирован на территории оздоровительного учреждения в городе Киселевске. В зимний период времени здание не эксплуатируется, поэтому в момент обрушения людей в нем не было. Таким образом удалось избежать пострадавших.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу инициировано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — указано в сообщении ведомства.

