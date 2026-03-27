Снег растает, а репутация — нет: эксперт прокомментировал позицию главы Ижевска в рейтинге мэров столиц РФ

Политический консультант и политолог из столицы Удмуртии, один из участников исследования Марат Хамидуллин высказал мнение, что позиция главы Ижевска Дмитрия Чистякова в рейтинге мэров столиц городов России за январь–март 2026 года свидетельствует о его продуктивной работе, сообщил udm-info.ru. По мнению эксперта, важное значение имеет тот факт, что администрация города справилась с уборкой снега.

По информации издания, исследование традиционно провел центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Руководитель столицы Удмуртии улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на две строки по сравнению с предыдущим опросом. В новой таблице он расположился на 62-м месте.

Эксперт Хамидуллин отметил, что в 2025 году глава Удмуртии был вынужден лично вмешиваться в рабочие процессы. По его мнению, в 2026 году незначительные недочеты в работе администрации были, но они чаще всего решались на местном уровне. Эксперт считает данную тенденцию позитивной.

«Администрация справилась с уборкой снега в городе и даже получила публичную похвалу со стороны главы Удмуртии Александра Бречалова», — проанализировал политический консультант и политолог из столицы Удмуртии, один из участников исследования Марат Хамидуллин.

