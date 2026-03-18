Снег спас комаров: биолог объяснил, почему весной их будет много в Подмосковье

Зима 2026 года оказалась на редкость удачной для комаров. Несмотря на морозы, обилие снега надежно укрыло личинок и яйца насекомых, позволив им благополучно пережить холода. Теперь, с наступлением ранней весны и активным таянием, в Подмосковье стоит ждать пробуждения кровососов раньше обычного, рассказал биолог Илья Гомыранов в беседе с REGIONS.

«В этом году комары появятся пораньше из-за ранней весны, но все равно это будет не раньше апреля», — отметил Гомыранов.

По данным специалиста, полноводные реки, озера, пруды и временные водоемы, образовавшиеся после схода снега, станут идеальной средой для выведения личинок. Однако массовая атака комаров начнется только тогда, когда воздух прогреется до +20 градусов. До этого момента насекомые не будут доставлять серьезного беспокойства.

«Самое опасное, что переносят комары, это малярия. Но малярия при нашей температуре — даже при очень жарком лете — не развивается. Бывают завозные случаи, но очень редкие. Если говорить о защите от комаров, то хорошо работают различные современные инсектициды: спреи и фумигаторы», — заявил специалист.

Биолог успокоил жителей: особой опасности комары для человека не представляют. Тем не менее он рекомендовал заранее позаботиться о защите дома и установить сетки на окна.

«Как только ночные заморозки пропадут и температура установится на уровне +7…+10 градусов, то комары начнут появляться. В поисках пищи они будут залетать к нам в квартиры, прежде всего через окна. Это опасно для жителей нижних этажей, потому что выше 10-12 этажа комары поднимаются редко, хотя и такие случаи тоже бывают», — заключил он.

