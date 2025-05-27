Снег в мае: кузбассовцы снимают на видео снежные хлопья

По информации издания, снег выпал во многих регионах Кузбасса. В Шерегеше, где функционирует горнолыжный курорт, выпал большой объем снега. На территории установлены камеры, которые фиксируют снег. В Новокузнецке снег шел утром. Горожане успели снять его на видео. В отличие от Шерегеша, снег сразу тает. Периодически шел мокрый дождь. На видео и фото видно, как снег падает на зеленые газоны, на которых растет множество желтых одуванчиков. В Кемерово с неба сыпались мелкие ледяные крупицы.

По данным издания, до конца мая изменений в погоде не ожидается. Согласно прогнозам синоптиков, в ночное время температура может опускаться до нуля градусов. В июне снег не должен шокировать кузбассовцев, но потепления также не предвидится: пока обещают прохладную погоду и дожди. Так пройдет первая половина летнего месяца. Специалисты областного Гидрометеоцентра предположили, что на протяжении вторника, 27 мая, снег будет чередоваться с дождем в разных городах Кузбасса.

Ранее россиянам дали совет, как уберечь посадки от майских заморозков.