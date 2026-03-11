«Выживший восемь дней ждал помощи»: Минздрав Пермского края сообщил о состоянии туриста

В Минздраве Пермского края проинформировали о состоянии туриста, которому удалось выжить после попытки добраться до плато Кваркуш, сообщил properm.ru. Четверо его товарищей погибли.

По данным издания, сразу после госпитализации медики оценили состояние выжившего туриста как тяжелое. В настоящее время мужчина идет на поправку. Пациент по-прежнему находится в больнице. Теперь его состояние оценивается как средней степени тяжести. В походе он получил сильное обморожение.

По информации издания, сначала спасенного туриста госпитализировали в Красновишерскую больницу. После его доставили в больницу в Березниках. Следующим пунктом стало медицинское заведение Перми. Министр здравоохранения Анастасия Крутень высказала мнение, что медики столкнулись с редким случаем длительного выживания в условиях переохлаждения.

По данным издания, все пять туристов неоднократно вместе отправлялись в походы. Источник Properm.ru рассказал, что у группы было все необходимое, чтобы выжить в экстремальных условиях: продукты, бензин, вода. Четыре человека были найдены погибшими.

«Выживший восемь дней ждал помощи. Костер не разводил, хотя можно было поджечь в конце концов снегоход. Бензина несколько канистр, бензопила была точно. Все их снегоходы завелись спасателями с полпинка. От одного не могли найти ключ, но потом нашли и с этим снегоходом тоже было все в порядке», — рассказал собеседник портала.

