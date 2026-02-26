Снегопады спровоцируют раннее нашествие клещей: Подмосковье ждет пик активности в мае

Нашествие клещей может ожидать Подмосковье уже ранней весной. Обильные снегопады уходящей зимы создали благоприятные условия для паразитов, сообщил REGIONS.

Специалисты обращают внимание жителей Подмосковья на вероятное изменение сроков пробуждения иксодовых клещей. В этом году их массовая активность может сдвинуться на более ранний период — вместо привычных конца мая и июня первые волны нападений вероятны уже в первой половине мая.

Более того, не исключено появление единичных особей даже в середине марта. Подобный случай уже был зафиксирован в прошлом году в окрестностях Ногинска: тогда первый укус клеща в регионе зарегистрировали 12 марта 2025-го.

Зараженность клещей боррелиями (возбудителями болезни Лайма) в Подмосковье в среднем составляет около 16%. Если клещ присосался, необходимо обратиться в медицинское учреждение и сдать его на исследование.

«Клещи начинают просыпаться при температуре от +1 до +5 °C, а активными становятся при +10 °C. Если весна окажется ранней и почва начнет прогреваться быстрее, их активизация возможна уже в марте — начале апреля», — предупредил биолог Алексей Володихин.

