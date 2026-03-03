Снеговики с характером в Балашихе: ковбой, эльф и тот, кому нужна морковка вместо сигареты

В память о мощных снегопадах, обрушившихся на регион в январе и феврале, горожане запустили в соцсетях флешмоб. В местных телеграм-каналах они публикуют снимки самых необычных снеговиков, встреченных на улицах.

В объективы попали персонажи на любой вкус: снеговик-ковбой, снеговик-эльф и даже снеговик-курильщик. Первые два вызвали у подписчиков волну умиления и восторга. А вот к третьему отнеслись строже — комментаторы потребовали «перевоспитать» скульптуру, приобщить ее к здоровому образу жизни и заменить сигарету на морковку или конфету на палочке.

«Снег, конечно, надоел, но это не повод лепить из него всякие глупости. Давайте попрощаемся с зимой по-доброму. Уверена, что у многих в памяти останутся красивые зимние вечера и уютные семейные праздники», — прокомментировала жительница Балашихи Надежда.

Ранее сообщалось, что семья в Долгопрудном слепила из снега большого мартовского кота.