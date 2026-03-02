Мартовский кото-мобиль: сбывшаяся мечта ребенка восхитила двор в Долгопрудном

В Долгопрудном последний день зимы запомнился не просто таянием снега, а настоящим семейным творчеством. Во дворе дома на улице Заводской вырос снежный кот-великан. Обычного снеговика заменила фигура мартовского кота размером чуть ли не с легковушку.

Как рассказала корреспонденту REGIONS жительница Виктория Сердюкова, идея родилась спонтанно. Мама с десятилетней дочкой Полиной вышли во двор, чтобы слепить традиционное снежное чучело, но планы резко изменились.

«В последний день зимы в нашем дворе на улице Заводской мы с дочкой вышли лепить снеговика, в процессе, поскольку она безумно любит котов, придумала слепить именно котика», — рассказала жительница Долгопрудного Виктория Сердюкова.

Сначала над скульптурой трудились вдвоем, но вскоре к процессу подключилась бабушка. Творческая бригада вооружилась красками и принялась за дело. Самым сложным оказалось соблюсти пропорции: чтобы кот получился правдоподобным, пришлось повозиться с телом и лапками. Юная Полина призналась, что лапы вообще не хотели получаться, но в итоге общими усилиями семья справилась. Работа заняла около полутора часов.

К сожалению, долго радовать прохожих коту не довелось. Уже на следующий день неизвестные разрушили фигуру. Но в памяти соседей и в соцсетях мартовский кот-великан из Долгопрудного останется символом уходящей зимы и семейного тепла.

