Снес забор и врезался в дерево: появились подробности ночного инцидента в Кузбассе

В Кузбассе водитель снес металлическое ограждение, после чего врезался в дерево, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной ГИБДД.

По информации ведомства, 34-летний водитель не справился с управлением. Он передвигался по ночному городу на высокой скорости. Специалисты установили, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя доставили в дежурную часть отдела МВД РФ, где составили административный протокол. Автомобиль отправлен на специализированную площадку.

«На месте было проведено освидетельствование водителя, прибор показал 0,669 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе», — указано в сообщении.

По данным ведомства, водителю предстоит выплатить штраф в размере 45 тыс. руб. На протяжении двух лет он лишен права самостоятельно управлять транспортным средством. В ГИБДД призвали отказываться от поездок в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве также призвали к бдительности случайных свидетелей езды в нетрезвом виде. В подобных случаях с целью обеспечения мер безопасности всех участников движения важно информировать правоохранителей. Горячая линия Госавтоинспекции работает в круглосуточном режиме.

Ранее автоюрист Воропаев призвал россиян никогда не отказываться от предложения сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование.