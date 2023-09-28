«Снежная королева»: Продюсер рассказал, как проходили концерты Вайкуле в начале карьеры

Музыкальный продюсер и организатор концертов Сергей Лавров рассказал, как реагировала публика на выступление певицы Лаймы Вайкуле в самом начале ее карьеры, сообщает интернет-издание « Абзац ».

Сергей Лавров рассказал, что лично работал с певицей Лаймой Вайкуле. Он организовал около сотни концертов и неоднократно видел, как зрители засыпали. Дело в том, что россияне любят тех певиц, которые обладают особенной энергетикой. Лайма Вайкуле – более мягкая, спокойная артистка, которая не могла обмениваться с залом энергией.

«В России не зашел ее репертуар. Все эти «Легкой джазовой походкой» и «Еще не вечер». Вайкуле – как Cнежная королева. Народ любит у нас энергичных певиц, чтобы в зале чувствовалась энергетика. А Лайма Вайкуле – это «спи глазок, спи другой». Полный мертвяк», - рассказал музыкальный продюсер и организатор концертов Сергей Лавров

Популярность артистки особенно угасла и в последние годы. Лайму не приглашали на большие концерты. Певице приходилось из-за этого уменьшать стоимость своего выполнения и соглашаться на небольшие вечеринки, корпоративы.

Кассовые концерты певица также не могла организовывать. В зале просто не собралось бы нужное количество зрителей.

«Она знала, что зрителю неинтересна и организаторы с ней попадают. Ее брали на корпоративы, потому что она демпинговала цену», - уверен Сергей Лавров

После объявления СВО певица Лайма Вайкуле заявила, что поддерживает Украину. Она призналась, что еще в 2022 году выступала на частных вечеринках у известных российских бизнесменов и политиков. Звезда рассказывает, что теперь она финансирует ВСУ.