«Снежная масса выше гаражей»: жители Юрги пожаловались на огромный сугроб — проезд перекрыт

Жители Юрги выражают недовольство из-за огромного снежного завала, который полностью парализовал движение на одной из улиц. Фотографии сугроба появились в группе «Инцидент Юрга» в социальной сети «ВКонтакте», сообщил VSE42.RU .

По информации издания, речь идет о переулке Советский. На опубликованных кадрах запечатлен настоящий «царь-сугроб» — снежная масса, по высоте превышающая гаражи, с крупными кусками слежавшегося наста перекрыла половину проезжей части.

«Ни с каких сторон теперь ни заехать, ни выехать и не пройти», – жалуются горожане.

Как рассказали местные жители, они обратились в единую диспетчерскую службу. По их словам, специалисты не отказались принимать заявку. Однако сообщили, что приступить к уборке снега в ближайшее время не планируют. Причина — сложные погодные условия: снег еще не оттаивает, глыба превратилась в ком льда, который убрать пока невозможно технически.

По информации издания, огромные сугробы — последствия мощного обширного циклона, который накрал регион в марте. Как сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра, нынешний весенний сезон отличается аномальным количеством снега: уровень покрова кардинально менялся буквально в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что в кузбасском поселке автомобиль скорой помощи застрял на заснеженной дороге — местные жители вытаскивали машину при помощи золы.