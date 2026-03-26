«Сыпали золу под колеса»: в российском поселке скорая застряла на заснеженной дороге — местные жители вытаскивали машину

В Кузбассе бригада скорой медицинской помощи оказалась в трудной ситуации, не сумев преодолеть участок дороги. Для вызволения медиков потребовалось вмешательство местных жителей, сообщил VSE42.RU .

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Кузбасс», инцидент произошел в поселке Промышленновский на улице Кронштадтской. Проезжую часть покрыли снежно-ледяные наносы, полностью перекрывшие движение. Из-за этого машина неотложки не смогла продолжить путь.

В канале опубликовали видеозапись, присланную очевидцами. На кадрах запечатлено, как неравнодушные сельчане пытаются помочь прибывшим медикам: один из мужчин рассыпает золу под колеса автомобиля, чтобы придать ему сцепление с дорожным покрытием и сдвинуть с места. Инцидент произошел в вечернее время суток.

В комментариях под постом пользователи указывают, что схожие проблемы с проездом возникают и в других населенных пунктах региона. Люди отметили, что на местах, где сложно пройти и проехать, не замечены сотрудники коммунальных служб, что усугубляет ситуацию.

«В тайге такая же ситуация, техники не видно, чтобы работали», — написал подписчик.

Ранее сообщалось, что за выходные 23 и 24 марта высота сугробов в Подмосковье сократилась на 9 см.