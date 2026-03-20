Снежная зима и резкое тепло: в Домодедове из-за половодья перекрыли мост в Константинове

Весна в Домодедове выдалась стремительной: река Рожайка, не дождавшись традиционных сроков, вышла из берегов почти на месяц раньше. Снежная зима и резкое потепление сделали свое дело — половодье в самом разгаре, а вода ведет себя как главный герой: появляется внезапно и сразу в эпицентре событий, сообщил REGIONS.

Главная интрига развернулась у малого моста в селе Константиново. Еще вчера он выглядел вполне безобидно, а сегодня уже частично скрылся под водой. Картина меняется на глазах: уровень поднимается, и мост первым оказался на пути стихии.

В целях безопасности движение здесь полностью перекрыто. На месте установили бетонные ограждения. Водителям советуют заранее продумывать маршрут и искать объездные пути.

Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Домодедово ]

В администрации округа REGIONS пояснили, что вода только начинает прибывать. По прогнозам гидрологов, высокий уровень может продержаться еще две недели. Причины очевидны: снежная зима, резкое потепление и активное таяние снега. Рожайка вышла из берегов и временно изменила привычный ритм жизни домодедовцев.

Развязка этой истории наступит позже: когда вода пойдет на спад и специалисты убедятся, что мост выдержал испытание стихией, движение восстановят.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к весеннему половодью.