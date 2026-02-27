Снежная зима сдвинет грибной сезон: эксперт рассказал, где искать сморчки весной в Подмосковье

Корреспондент REGIONS обратился к специалисту по грибам Дмитрию Тихомирову, чтобы выяснить , повлияет ли толстый снежный покров на грибницу и стоит ли ждать богатого урожая весенних грибов.

По наблюдениям эксперта, летним грибам плотный снежный покров вряд ли навредит. К июню лишняя влага уйдет, и почва восстановит обычное состояние. Однако строить точные прогнозы он считает преждевременным.

«К июню следов весеннего переувлажнения почти не останется, и условия для летних видов будут определяться уже позже. Хотя многие сейчас пытаются строить прогнозы — кто-то обнадеживает грибников, кто-то, наоборот, предрекает неудачный сезон, — на самом деле делать долгосрочные выводы пока сложно», — прокомментировал Тихомиров.

Тихомиров обратил внимание на важную особенность: снег лег, когда на улице держалась плюсовая температура. В результате под толстым слоем земля почти не промерзла. Это благоприятный фактор. Но есть и обратная сторона. Если весна будет стремительной, низины окажутся под водой, а там, где стоит вода, грибы не растут. Тогда сморчки, сморчковые шапочки и строчки появятся на возвышенных участках и холмах.

«Избыточная влага в низинах может сказаться прежде всего на весенних грибах. Весной собирают три основных вида: сморчок, строчок гигантский и сморчковую шапочку. Влажность для них важна, и есть надежда на хороший сезон, потому что прошлой весной их было мало — возможно, сказалась малоснежная зима», — предположил грибник.

Само начало сезона, вероятно, сдвинется на более поздний срок, допускает специалист.

«Обычно первые строчки появляются в начале апреля, а в этом году все, скорее всего, сместится ближе к майским праздникам. Но это лишь предположения — с долгосрочными прогнозами, как и с погодой, нужно быть осторожнее», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Красногорске спасли мужчину после отравления мухоморами дома.