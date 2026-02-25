Снежные «трусы» для деревьев: новый зимний флешмоб захватил Подмосковье

В подмосковных пабликах набирает обороты необычный зимний флешмоб. Жители Ногинска первыми запустили тренд: они принялись наряжать деревья в снежные «трусы», а эстафету тут же подхватили энтузиасты из других округов области, сообщил REGIONS.

На кадрах, разлетевшихся по телеграм-каналам, видно, как любители зимнего творчества превращают обычные стволы и ветки в объекты, подозрительно напоминающие предметы нижнего белья. Причем скульпторы подходят к процессу с юмором и выдумкой, создавая целые композиции.

«В период затяжных снегопадов и долгой зимы деревьям холодно. Деревья стоят совсем голые. А некоторые их части очень напоминают аналогичные области человеческого тела. Почему бы не „утеплить“ их и не заставить улыбнуться хмурых посетителей парков», — рассказали в Сети авторы идеи.

Идея оказалась настолько заразительной, что к ней подключились люди самых разных возрастов. Соцсети заполнились снимками «одетых» деревьев, а сам флешмоб стал одним из самых обсуждаемых зимних развлечений в регионе.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья встретили черного поросенка в черте города.