Адвокат Александр Шиманский предупредил автомобилистов о ряде неочевидных нарушений, за которые можно получить штраф в зимний период. Помимо стандартных претензий за нечитаемую из-за снега разметку, существуют и другие ловушки, пишет «Прайм» .

Одной из них является парковка, при которой колеса автомобиля находятся на проезжей части, а часть кузова (багажник или капот) нависает над тротуаром. Такая постановка, создающая помехи пешеходам, может стать поводом для жалобы и последующего штрафа. Также наказание может последовать за долгий прогрев двигателя на месте, за неочищенный от снега и льда кузов и за парковку на заснеженном газоне, границы которого водитель мог не распознать.

Эксперт отмечает, что оспорить такой штраф, особенно за газон, в суде крайне сложно, и советует сверяться с летними панорамами карт в смартфоне, чтобы определить истинные границы озеленения. Отдельно юрист обратил внимание на опасность задержки на перекрестках в заторах — это нарушение фиксируется камерами автоматически.

Автоэксперт Александр Касьяненко дополнил, что плохая очистка автомобиля от наледи создает прямую угрозу: слетающие на ходу куски льда могут повредить другие транспортные средства и спровоцировать ДТП, что также влечет за собой ответственность для владельца неубранной машины.

