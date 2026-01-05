Снежный патруль: патриотические снеговики охраняют освобожденные территории

Военнослужащие России в зоне СВО слепили патриотических снеговиков, которые готовы защищать освобожденные территории в касках и с оружием. Видео появилось в телеграм-канале «Русский Колобок и Зеленый Торчок», сообщила «Лента.ру».

По информации издания, на видео видно, как участник СВО заканчивает лепку снеговика. У снежного героя уже есть нос в виде морковки, глаза и шапка из ведра. Предположительно, потом военнослужащий решил поменять ведро на каску, потому что на следующем фрагменте видео снеговик появляется именно в таком образе. Ему «вручили» автоматы.

На фоне видны разрушенные здания. Подписчики предположили, что теперь снеговики будут охранять освобожденные российскими военнослужащими территории. Они отмечают, что бойцы СВО не теряют оптимистичного настроя в любых условиях.

В публикации содержалась шутливая рекомендация не демонстрировать данный видеоматериал жителям и военнослужащим Украины. Авторы опасались, что просмотр может создать у них ложное впечатление о повсеместной распространенности подобных подразделений в каждом дворе российского населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в Балашихе слепили двухметровый снежный фаллос.