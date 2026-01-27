Коммунальные и дорожные службы Подмосковья переведены на круглосуточный режим работы из-за снегопада

Московская область готовится к приходу мощного снежного циклона, который, по прогнозам синоптиков, принесет обильные осадки, метели и снежные заносы с 27 по 30 января. Ожидается, что высота снежного покрова в некоторых районах может достичь 50 сантиметров, порывы ветра будут до 15 метров в секунду, а на дорогах образуется гололедица.

Коммунальные службы всех округов Подмосковья переведены в режим повышенной готовности. В муниципалитетах работают оперативные штабы, координирующие действия профильных служб, подрядных организаций, ресурсоснабжающих компаний и управляющих организаций.

В Красногорске дорожно-коммунальные службы работают в усиленном режиме. Основное внимание уделяется уборке автомобильных дорог, тротуаров, входных групп и подходов к социально значимым объектам, проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами.

В городском округе Истра к работе привлечено около 150 единиц специализированной техники и порядка 550 рабочих. Расчистка ведется на опасных участках, дорогах с высокой интенсивностью движения, автобусных маршрутах, городских дорогах и подъездах к социальным объектам. Для вывоза снега определены три специализированные площадки.

В Лобне задействовано более 70 единиц техники и около 300 рабочих. Дороги были обработаны реагентами заранее. Приоритет отдан дорогам общего пользования, подъездам к больницам, школам и другим социальным объектам, а также остановкам общественного транспорта.

Власти Павловского Посада обратились к жителям с просьбой по возможности воздержаться от использования личного транспорта в период непогоды для безопасности и облегчения работы уборочной техники. Все округа региона находятся в полной готовности к ликвидации последствий снежного шторма.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве и Подмосковье 27 января будет снег, заносы и до минус 6 градусов.