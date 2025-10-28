«Со мной часто водились бабушки»: губернатор Кузбасса поделился историей своей семьи

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в День бабушек и дедушек в своем телеграм-канале поделился детскими воспоминаниями, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Губернатор написал, что 28 октября в России празднуют День бабушек и дедушек. Илья Середюк рассказал, что его бабушки Соломея и Анна проводили с ним много времени. Женщины уделяли внимание его воспитанию: закладывали принципы, что правильно, а что — нет.

«В детстве со мной часто водились бабушки», — написал губернатор Кузбасса.

Губернатор поделился воспоминаниями, что бабушки были добрыми, но проявляли строгость. Несмотря на различные болезни, женщины находили силы для своих внуков. Во взрослой жизни Илья Середюк замечает в себе черты своих родных людей. Он вспоминает о времени, проведенном с бабушками, с любовью и теплотой. Глава региона также поделился семейными фотографиями.

Губернатор предложил в комментариях поделиться историями своих семей. Подписчики активно откликнулись. Многие истории россиян — это воспоминания о бабушках, которые героически пережили годы Великой Отечественной войны. Сильные женщины были добрыми. Они приучали внуков к самостоятельности, проявляли заботу и внимание. В семьях было много детей и внуков.

«С любовью вспоминаю добрые теплые руки, которыми дедушка гладил по голове!!! Наш мудрый дедушка Костя любил всех своих 16 внуков», — написал один из подписчиков.

