Во Фрязине горожане оказали помощь необычному пассажиру автобуса маршрута № 14 — собаке, которая самостоятельно путешествовала по району. Благодаря их бдительности животное удалось вернуть домой хозяину, сообщил REGIONS.

Как сообщают очевидцы, собаку породы бигль замечали в разных частях наукограда вечером среды, 15 апреля. Ее видели на улице Вокзальной, затем — в районе Фрязино товарной. Замечали пса и у продуктового магазина на улице Нахимова.

В пятницу, 16 апреля, в утренние часы, бигля, по словам очевидцев, заметили у дома № 6 на улице Мира. Оттуда четвероногий путешественник направился в сторону Полевой. Примерно в девять утра пес без посторонней помощи забрался в салон автобуса, следующего по маршруту № 14. Такая выходка повергла в недоумение и обычных пассажиров, и водителя общественного транспорта. Местные жители выдвинули две версии происходящего: по их мнению, пес разыскивал своих владельцев или же инстинктивно искал укрытие от уличной суеты.

По данным издания, жители города обратили внимание на то, что собака пугливая и не подходит к незнакомым людям. Они сфотографировали пса со стороны и разместили снимки в социальных сетях. Одна из жительниц наукограда сообщила, что временно приютила собаку у себя дома.

«Собака из автобуса вышла со мной на остановке. Пройти мимо не смогла, забрала с собой. Хозяева отзовитесь», — написала горожанка Елена в соцсетях.

По информации издания, публикации попались на глаза хозяину животного, который как раз разыскивал своего питомца. Благодаря неравнодушию фрязинцев и оперативному распространению информации в соцсетях псу удалось благополучно вернуться домой.

