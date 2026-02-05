Налоговый вычет без деклараций: как вернуть деньги быстрее

Россияне могут получить налоговый вычет в упрощенном формате — без заполнения декларации и сбора справок. Достаточно проверить и подтвердить готовое заявление, которое автоматически формируется в личном кабинете на «Госуслугах» или сайте ФНС, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам парламентария, для ряда имущественных и социальных вычетов действует проактивный механизм. Налоговая служба самостоятельно получает сведения от работодателей, банков, клиник и учебных заведений, подключенных к электронному обмену данными. Если информация поступит в ФНС до 25 февраля, уже к 20 марта пользователю может прийти предзаполненное заявление. Его нужно лишь внимательно проверить и подтвердить.

После этого срок камеральной проверки сокращается до одного месяца вместо стандартных трех, а на практике возврат средств часто занимает около 10 дней.

Чаплин напомнил, что налоговый вычет позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ при расходах на покупку жилья, лечение, обучение, спорт и другие социально значимые цели. Для этого необходимо быть налоговым резидентом РФ и иметь доход, облагаемый НДФЛ по ставке от 13% до 22%. При желании сохраняется и традиционный порядок оформления — через декларацию 3-НДФЛ или работодателя.

Максимальная база для имущественного вычета при покупке жилья составляет 2 млн рублей, что дает право вернуть до 260 тыс. рублей. Дополнительно по ипотечным процентам можно получить вычет с суммы до 3 млн рублей — еще до 390 тыс. рублей.

Социальные вычеты (лечение, лекарства, обучение, фитнес, ДМС) объединены общим лимитом 150 тыс. рублей в год, что соответствует возврату до 19,5 тыс. рублей. Исключение — дорогостоящее лечение, по которому ограничений нет. Отдельно учитывается вычет на обучение детей — до 110 тыс. рублей на каждого ребенка.

Депутат также отметил, что с 2026 года расходы на физкультурно-оздоровительные услуги можно будет включать в социальный вычет не только за себя и детей, но и за родителей-пенсионеров. Кроме того, стандартные вычеты на детей продолжают предоставляться работодателем ежемесячно до достижения годового дохода в 450 тыс. рублей. Также с 2026 года для получения вычета за сдачу нормативов ГТО будет достаточно профилактического медосмотра.

Ранее эксперты спрогнозировали падение цен на вторичное жилье в 2026 году.