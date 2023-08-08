Собака с отрубленной частью морды: В Тобольске жители пытаются разобраться в случившемся

Megatyumen.ru рассказывает о жестком отношении к животным. Так, в Тобольске местная жительница нашла на улице собаку с частью отрубленной морды.

«Ладно бы «добили», но нет – в такую жару он сутки бродил по улицам, истекал кровью и мучился от боли», - возмутилась женщина, которая нашла изуродованного пса

Женщина поделилась жуткими кадрами в социальной сети. Она обратилась к аудитории, как так можно было поступить. Жительница Тобольска уверена, что собака не могла самостоятельно попасть в какую-либо мясорубку или другой острый предмет. Видно, что виной ее болей стал человек.

«Даже если кого-то и укусила, кто давал право так поступать? Кто-то на улице подрался, давайте людям руки отрубать... Животные самые беззащитные существа, которые не могут за себя постоять. Каждый раз убеждаюсь, что они лучше людей!», - пишут пользователи социальных сетей

Волонтеры Центра помощи бездомным животным «Право на жизнь» рассказали, что жители не остались равнодушными к беде собаки. Уже за ночь была собрана сумма денег, которой хватит для посещения ветеринарной клиники и необходимого дальнейшего лечения. Сегодня, 8 августа, собаку отправят на лечение в поселок Сумкино.

Ранее зоозащитница Светлана рассказала, как помогает помощь жителей России, которые направляют деньги на лечение и содержание пострадавших животных. Так, жители городов организовали сбор денег для кота, которого по предварительной версии изнасиловал человек. Животное по кличке Гриша перевезли в московскую клинику, где сделали несколько операций.