Собеседник RostovGazeta рассказал, как предотвратить распространяющуюся лихорадку Ку

Медик из ростовской клиники, пожелав остаться анонимным, рассказал о лихорадке Ку, о ее симптомах и благоприятных условий для стремительного распространения болезни, сообщает rostovgazeta.ru .

Источником заражения могут стать клещи. После укуса у человека выявляют множество осложнений. Симптомы в этом случае следующие:

повышенная температура до 40 градусов;

тошнота;

головная боль;

боль в горле;

ломота в суставах.

Особенно стоит обратиться в больницу, если накануне проявления симптомов человек находился в лесостепной зоне.

Второй способ распространения — аэрозольно-пылевой. В таком случае у человека чаще всего диагностируют пневмонию. Источник заражения — скот. Медик рассказал, что в зоне риска находятся только те, у кого есть хронические заболевания.

«По статистике, от лихорадки Ку из 100 человек погибает один. Люди с крепким иммунитетом и вовсе потемпературят и выздоравливают сами без особого лечения», — уточняет доктор.

Инкубационный период заболевания составляет две недели. При выявлении лихорадки Ку доктор назначает антибиотики.

Ротовский медик рекомендует жителям, чьи дома находятся вблизи лесостепных зон, быть максимально осторожными. Он советует:

С начала весеннего сезона и до сентября закрывать тело одеждой, чтобы исключить риск укуса клещей.

Продукты тщательно мыть.

Поддавать некоторые продукты кипячению.

Отказаться от пищи неизвестного происхождения.

«Заражение лихорадкой Ку происходит не только от укуса клещей, но и воздушно-пылевым путем. Например, при употреблении зараженных продуктов, при вдыхании частичек микроорганизма», — пояснил собеседник RostovGazeta.

Первый случай заражения лихорадкой Ку зафиксировали после укуса клеща в Ремонтненском районе Ростовской области. Пациента госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что более 30 человек заболели мышиной лихорадкой в Рязанской области в прошлом году.