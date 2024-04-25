Собеседник RostovGazeta рассказал, как предотвратить распространяющуюся лихорадку Ку
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Медик из ростовской клиники, пожелав остаться анонимным, рассказал о лихорадке Ку, о ее симптомах и благоприятных условий для стремительного распространения болезни, сообщает rostovgazeta.ru.
Источником заражения могут стать клещи. После укуса у человека выявляют множество осложнений. Симптомы в этом случае следующие:
- повышенная температура до 40 градусов;
- тошнота;
- головная боль;
- боль в горле;
- ломота в суставах.
Особенно стоит обратиться в больницу, если накануне проявления симптомов человек находился в лесостепной зоне.
Второй способ распространения — аэрозольно-пылевой. В таком случае у человека чаще всего диагностируют пневмонию. Источник заражения — скот. Медик рассказал, что в зоне риска находятся только те, у кого есть хронические заболевания.
«По статистике, от лихорадки Ку из 100 человек погибает один. Люди с крепким иммунитетом и вовсе потемпературят и выздоравливают сами без особого лечения», — уточняет доктор.
Инкубационный период заболевания составляет две недели. При выявлении лихорадки Ку доктор назначает антибиотики.
Ротовский медик рекомендует жителям, чьи дома находятся вблизи лесостепных зон, быть максимально осторожными. Он советует:
- С начала весеннего сезона и до сентября закрывать тело одеждой, чтобы исключить риск укуса клещей.
- Продукты тщательно мыть.
- Поддавать некоторые продукты кипячению.
- Отказаться от пищи неизвестного происхождения.
«Заражение лихорадкой Ку происходит не только от укуса клещей, но и воздушно-пылевым путем. Например, при употреблении зараженных продуктов, при вдыхании частичек микроорганизма», — пояснил собеседник RostovGazeta.
Первый случай заражения лихорадкой Ку зафиксировали после укуса клеща в Ремонтненском районе Ростовской области. Пациента госпитализировали.
Ранее мы сообщали, что более 30 человек заболели мышиной лихорадкой в Рязанской области в прошлом году.