Собирал растение летом, хранил его на крыше: суд отправил россиянина на лечение вместо колонии

Житель Кузбасса, у которого изъяли более 2 кг наркотикосодержащего растения, был освобожден от уголовной ответственности. Об этом проинформировал официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев в телеграм-канале суда, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации суда, житель кузбасского села не отрицал, что у него находится наркотикосодержащее растение. Он собрал его летом на территории одного из участков местности и разложил на крыше.

Мужчина утверждал, что хранит растение для личного пользования. Сотрудники правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела изъяли растение и назначили ряд экспертиз. Срок наказания в подобных случаях составляет от трех до 10 лет лишения свободы.

«Однако в рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого была проведена комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила у него наличие хронического психического расстройства в форме параноидной шизофрении с непрерывным типом течения и нарастающим дефектом», — отмечено в сообщении суда.

По информации суда, бесконтрольное употребление растения с наркотическим эффектом усугубляло самочувствие мужчины. Экспертиза показала, что задержанный не мог осознавать фактический характер своих действий. Суд назначил принудительное лечение в медицинской организации.

«Вещественные доказательства по делу в виде запрещенных наркотикосодержащих веществ постановлено уничтожить в установленном законом порядке», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что приговор по делу о производстве наркотиков вынесли в Подмосковье.