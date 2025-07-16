«Сочетание дисциплины и творчества»: бойцы раскрыли секрет приготовления «Ризотто по-спецназовски»

В ведомстве отметили, что во время соревнований по практической стрельбе среди специальных подразделений силовых ведомств региона бойцы отряда специального назначения «Кедр» ГУФСИН Кузбасса приготовили фирменное блюдо «Ризотто по-спецназовски». После окончания учебной тренировки все бойцы продегустировали блюдо из говядины и свинины, приготовленное в полевых условиях. Мероприятие прошло в рамках подготовки выпуска кулинарной книги «Готовь как спецназ». Его провели в преддверии 35-летия со Дня образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН РФ.

«В кулинарном мире, как и в спецназе, важно сочетание дисциплины и творчества. Именно так считает сотрудник отряда специального назначения „Кедр“ ГУФСИН Кузбасса Вадим Гафиятов», — указано в сообщении.

Вадим Гафиятов перечислил необходимые ингредиенты и рассказал последовательность действий. Блюдо, приготовленное на костре, получается ароматным и полезным за счет большого количества овощей и зелени: помидоров, лука, огурцов, петрушки. Овощи и мясо обжариваются на оливковом масле. «Ризотто по-спецназовски» сытное. По мнению бойца, оно передает атмосферу жизни.

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