«Содомские случки»: Депутат Милонов призывает ГД прислушиваться к мнению народа России

Издание RTVI сообщало, что депутаты Государственной Думы отказались рассматривать законопроект, подготовленный Виталием Милоновым. Их коллега предлагал штрафовать людей за появление в голом или обнаженном виде в общественном виде. Депутат подтвердил корреспонденту агентства «РИА Новости» , что, действительно, получил отказ и поделился своими эмоциями.

«Ходить голым по улицам - неприлично. Уж не знаю, какие есть иные аргументы, но большинство жителей нашей страны считают именно так», - рассказал депутат Виталий Милонов

Поводом для написания законопроекта стала скандальная вечеринка блогера Насти Ивлеевой, на которой собрались известные звезды шоу-бизнеса. Можно было увидеть и Лолиту в прозрачном костюме и саму Ивлееву в чулках и бикини. Не менее экстравагантно вели себя и многие другие: Билан, Киркоров, Джиган и не только.

Депутат Виталий Милонов предложил штрафовать россиян, которые появятся голыми или обнаженными в общественном месте. Минимальный штраф - 500 рублей, а максимальный - тысяча. Кроме того, автор законопроекта предлагал назначать 15 суток ареста.

Депутаты ГД отказались рассматривать законопроект. Виталий Милонов уверен, что большинство россиян осудили вечеринку Ивлеевой. Отказ рассматривать законопроект - это в какой-то степени игнорирование их мнения.

«Уже стало доброй традицией получать отрицательное заключение на свою инициативу, что ж, как правило, именно такая инициатива и получает продолжение развития, когда она уже вносится самим правительством. Но в данном случае я не согласен. Считаю, что мнение большинства россиян должно быть учтено сейчас. Большинство жителей России категорически против "содомских случек"... которым мы были свидетелями», - отметил спикер

Ранее депутат Госдумы Александр Осипов высказал мнение, что есть доля вины правительства РФ в том, что блогер Настя Ивлеева позволила организовать подобную вечеринку, выложив провокационные фото в сеть.