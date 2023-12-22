«Шабаш благословили на самом верху»: Депутат Осипов назвал виновных в скандале с Ивлеевой

До сих пор эмоции многих жителей России не утихают после увиденных кадров с мероприятия, организованного блогером Анастасией Ивлеевой. Депутат, экс-председатель комитета по культуре Волгоградской облдумы Александр Осипов предположил, что главным виновным в скандальной истории выступает правительство, сообщает novostivolgograda.ru .

Спикер пояснил свою позицию. Около 20 лет назад в столичных клубах собирались звезды, которые вели себя очень откровенно. Депутат считает, что слухи не могли доходить до правительства.

«Этот шабаш начался в Москве лет 20 назад. Я об этом слышал от столичных друзей. Причем отличались в этих сходках самые неожиданные персоны. Посмотрите на них — Собчак и прочие. Многие из них рядом с властью и правоохранителями. Все они на федеральных каналах. Если власть они устраивают, то тогда этот шабаш благословили на самом верху.», - рассказал депутат, экс-председатель комитета по культуре Волгоградской облдумы Александр Осипов

Александр Осипов уверен, что присутствующие личности на вечеринке своим поведением выразили неуважение по отношению к военным СВО. Он удивлен, что телеведущая Ксения Собчак продолжает вести различные проекты, несмотря на то, что часто попадает в скандальные истории.

Напомним, 21 декабря блогер Настя Ивлеева устроила вечеринку, куда пригласила многих известных звезд - Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Джигана, Диму Билана, Лолиту. Список можно продолжать долго. Селебрити выполнили требование хозяйки вечеринки и пришли в нижнем белье. Они откровенно танцевали. Сотрудники полиции также прибыли на мероприятие, правда, без приглашения.

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