Более 26,7 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» получили родители в Московской области

В Московской области родители, у которых появился ребенок, могут воспользоваться одной из мер социальной поддержки: получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» либо выбрать денежную выплату в размере 20 тыс. руб.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, подарочный набор помогает семьям сэкономить время и средства в первые дни после родов: не нужно срочно закупать самые необходимые вещи. В комплект входит свыше 50 предметов, предназначенных для мамы и малыша. Среди них — одежда, средства гигиены, постельные принадлежности и другие полезные товары, которые особенно востребованы на начальном этапе ухода за новорожденным.

С момента старта программы в 2019 году в Подмосковье уже выдали более 26,7 тыс. таких наборов. Право на получение подарка имеют граждане РФ при соблюдении двух условий: ребенок должен родиться в медицинском учреждении Московской области, регистрация малыша должна быть оформлена в областном органе ЗАГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в регионе выросло до 120 тыс.