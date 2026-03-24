Согласие не защитило: суд назначил россиянину наказание за связь с несовершеннолетней школьницей

Жителю Мариинска за интимную близость с несовершеннолетней девочкой суд назначил 200 часов обязательных работ. Наказание могло стать более суровым — до четырех лет лишения свободы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, молодому человеку 22 года. Он вступил в интимную связь с 14-летней школьницей, проживающей в соседнем кузбасском селе. По словам свидетелей, с января 2026 года молодого человека часто видели в компании несовершеннолетней.

По данным издания, школьница утверждает, что к близости ее никто не склонял. Она была согласна на интимные отношения. Однако подобные связи запрещены в России на законодательном уровне до достижения гражданина 16-летнего возраста. По этой причине сотрудники правоохранительных органов и суд детально разбирались в ситуации.

Официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев в телеграм-канале пресс-службы судов проинформировал, что подсудимый не отрицал своей вины. Согласившись с инкриминируемыми ему деяниями в полном объеме молодой человек обратился к суду с просьбой.

«При этом, согласившись с предъявленным обвинением в полном объеме, просил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, при котором наказание не может превышать 2\3 максимального срока или размера наиболее строгого его вида, предусмотренного за совершенное преступление», — сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

