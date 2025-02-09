Sohu: Путин остался доволен отчетом Мишустина о развитии экономики

Согласно информации китайских журналистов, президент РФ Владимир Путин остался доволен результатами отчета об экономическом развитии в стране на фоне введенных Западом санкций, сообщило издание Sohu.

Китайское издание отметило, что санкции были введены с целью ослабления России. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает объявление дополнительных ограничений. Все санкции направлены также на сокращение ключевых источников дохода.

Аналитики Sohu обратили внимание на реакцию российского лидера после отчета премьер-министра Михаила Мишутина об итогах 2024 года. В частности, валовой внутренний продукт увеличился на 4,1%. Ранее эксперты не предполагали, что Россия сможет достичь подобного результата. Номинальный объем ВВП составил 200 триллионов рублей — рекордный показатель. Издание отметило, что подобный отчет на фоне действия санкций — настоящая сенсация. По их данным, президент РФ остался доволен отчетом.

«Произошло настоящее чудо», — пишут авторы издания.

Китайские журналисты отметили, что немногие верили в возможность России противостоять санкциям.

Ранее сообщалось, что президент Путин поставил задачу снизить инфляцию и выйти на траекторию роста.