Владимир Путин поставил задачу добиться снижения инфляции

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным поставил задачу в этом году выйти на траекторию устойчивого роста экономики РФ, а еще добиться снижения инфляции. Об этом сообщило РИА Новости.

В ходе диалога лидер страны заявил, что темпы роста экономики не только превысили прогнозы российских специалистов, но оказались выше, чем эти же показатели в «развитых странах». Кроме того, Путин поставил задачу продолжать развитие экономики в регионах. В частности, речь шла о создании новых предприятий, работа которых должна быть основана на современных управленческих и технических решениях.

Также глава лидер России поручил возобновить практику работы правительства страны по отраслям. Делается это для того, чтобы в режиме реального времени понимать перспективы то или иной сферы и, в случае надобности, оказывать нужную поддержку.

Из состоявшегося диалога стало ясно, что в экономике России ожидаются перемены.

«Как и договаривались, я жду от правительства плана мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике. На этой базе, уверен, мы добьёмся, как я сказал, и сбалансированного роста, и качества этого роста на ближайшую и среднесрочную перспективу», — сказал президент.

Ранее во время заседания Совета по науке и образованию Владимир Путин поставил задачу акцентировать внимание на развитии наукоемких технологий.