«Сокрушительный удар»: МЧС Кузбасса выпустило экстренное предупреждение о надвигающемся шторме

На официальном сайте регионального управления МЧС появилось экстренное предупреждение о надвигающемся штормовом фронте в Кузбассе. Вместо мартовской оттепели жителей ждет испытание снегом и ледяным ветром, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду и более. Ожидается густая метель, которая способна снизить видимость на дорогах до тысячи метров. Специалисты настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома и не рисковать без крайней необходимости.

«При передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда», — советуют спасатели.

Особенно сложная ситуация прогнозируется в Новокузнецке, где объявлено штормовое предупреждение из-за резкого перепада температур. Город ждут настоящие климатические качели: сегодня столбики термометров еще показывают плюс, а завтра рухнут до минус 18 градусов.

Главная головная боль коммунальщиков — успеть убрать талую воду с дорог до наступления морозов. Если этого не сделать, проезжая часть превратится в сплошной каток. Рабочие уже вскрывают ливневки в самых проблемных местах, пытаются отвести воду и вывозят снег оттуда, где ливневая канализация попросту отсутствует.

