Магнитные бури в марте: раскрыто, кто окажется в зоне риска опасной весенней волны

Март 2026 года обещает стать настоящим испытанием для метеозависимых граждан из-за аномально высокой солнечной активности. Специалисты прогнозируют целую серию геомагнитных ударов, которые растянутся на весь месяц. Врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с корреспондентом REGIONS разъяснил, почему грядущие колебания магнитного поля Земли станут проверкой на прочность для организма и кому следует проявить максимальную осторожность.

Календарь «красных» дат марта выглядит внушительно: наиболее выраженные возмущения ожидаются 5–6, 10, а также в длительный период с 13 по 20 число. Завершат парад магнитных бурь всплески 21 и 23–24 марта.

По словам эксперта, такие изменения среды напрямую влияют на сосудистый тонус и работу нервной системы, провоцируя общую стрессовую реакцию организма. В основной группе риска находятся люди с патологиями сердечно-сосудистой системы — гипертонией и ишемической болезнью сердца. Также тяжело переносить природные капризы будут пожилые пациенты, люди, перенесшие инфаркты или инсульты, и те, кто страдает от хронических мигреней или тревожных расстройств. Не обойдет стороной метеочувствительность и маленьких детей.

Симптоматика в неблагоприятные дни может варьироваться от банальной сонливости до серьезных сбоев в работе организма. Евгений Тарасов отмечает, что типичными жалобами становятся скачки давления, головокружение, учащенное сердцебиение и снижение концентрации внимания. Однако врач призывает не игнорировать и более опасные сигналы.

«Если возникают сильная боль в груди, выраженная одышка, онемение конечностей или нарушение речи, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью», — предупредил Тарасов.

Специалист подчеркивает, что сами по себе бури не являются причиной болезней, но выступают мощным провокатором. Для минимизации рисков рекомендуется строго соблюдать режим сна, отказаться от алкоголя и избытка кофеина, а гипертоникам — усилить контроль над приемом назначенных препаратов и показателями тонометра.

