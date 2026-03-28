Солнце ударило перед стартом: что угрожает самому дальнему космическому путешествию человека

Солнце неожиданно выбросило крупный поток плазмы в преддверии старта пилотируемой экспедиции NASA к Луне. Об этом проинформировали в телеграм-канале специалисты лаборатории солнечной астрономии, сообщило РИА Новости.

Как уточняется в публикации, в отличие от околоземных орбит, где воздействие космической погоды ограничивается вторичными эффектами, на дальних траекториях космический аппарат оказывается непосредственно внутри облака солнечного вещества. Поэтому за активностью светила в ближайшее время будут следить с особой тщательностью.

«Судя по тому, что присылают коронографы и по профилям рентгеновского излучения, на Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. Событие привлекает внимание в том числе потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне...» — говорится в публикации.

В лаборатории напомнили, что 2026 раз старт в дальний космос откладывали из-за активности Солнца в ноябре — тогда пришлось перенести запуск спутников ESCAPADE к Марсу.

Миссия Artemis II должна стать самым удаленным полетом человека в истории. Экипажу из четырех астронавтов предстоит за десять суток обогнуть Луну и вернуться домой. Как сообщило американское космическое агентство, высадка на спутник намечена на срок не позднее 2028 года.

