Две яркие планеты будут видны невооруженным глазом в июне

В июне 2026 года астрономы ожидают одно из самых красивых соединений планет года: Венера и Юпитер окажутся на небе менее чем в двух градусах друг от друга. Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев сообщил РИА Новости , что явление будет хорошо заметно вечером 9 июня.

Эксперт уточнил, что сближение планет можно будет наблюдать невооруженным глазом на протяжении примерно двух часов после захода солнца в западной части неба. В условиях открытого горизонта событие будет видно как в городских условиях, так и за городом. Для удобства наблюдения подойдет бинокль — обе планеты смогут поместиться в поле зрения большинства устройств.

По словам астронома, визуальная близость Венеры и Юпитера на небе создаст впечатляющее зрелище, которое станет одним из главных астрономических событий 2026 года.

