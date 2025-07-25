Сомнительный заработок: россиянка прописала в квартире более 90 иностранцев

Жительница Самары прописала в своей квартире более 90 иностранцев, сообщил sovainfo.ru со ссылкой на региональную полицию.

В период с 2022 по 2024 год жительница Самары трижды привлекалась к уголовной ответственности за то, что оказывала нелегальные услуги иностранным жителям. Суд назначил ей выплату штрафа в размере 250 тыс. руб. Обязательства женщина не выполнила. Кроме того, она продолжила незаконную деятельность, сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, в собственность женщины входит квартира общей площадью 48 кв. м. Она зарегистрировала в ней свыше 90 иностранных граждан. За оказанные услуги горожанка получила 52 тыс. руб. Кроме того, она организовала нелегальное трудоустройство. За поиск работы для 13 мигрантов ранее судимая женщина получила 6 тыс. руб.

«Полицейские возбудили 25 уголовных дел по статьям о незаконной миграции», — указано в сообщении.

По информации ведомства, материалы дела переданы в районный суд. Граждан призвали быть бдительными. Важно не только не регистрировать в своей квартире нелегальных мигрантов, но и сообщать о подобных случаях сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что россиянин выгнал из квартиры экс-супругу с детьми и прописал новую жену.