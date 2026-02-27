Сон, вода, движение и никаких диет: врач назвал четыре правила стройности без голодания

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой спортивной медицины, лечебной физкультуры и здоровья Пермского медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера Павел Чайников поделился советами, которые помогут вернуть форму и не набрать лишние килограммы, сообщил properm.ru.

Эксперт высказал мнение, что главная задача — нормализировать питание, ввести умеренную физическую нагрузку, но не стремиться любым способом добиться желаемого веса или формы. Мысли о здоровье всегда должны занимать лидирующие позиции.

По мнению эксперта, важное требование — действовать последовательно. Основу стройности составляют четыре элемента: питание, гидратация, сон и движение.

«Прежде всего, это гидратация, то есть достаточное потребление воды — из расчета около 30 миллилитров на килограмм массы тела. Это помогает вывести излишки и запустить обменные процессы», — советует эксперт.

Павел Чайников рекомендует ложиться спать до 23:00, чтобы общее время отдыха ночью составляло восемь часов. К срывам среди дня чаще всего приводит гормон стресса — кортизол. Полноценный сон помогает снижать его уровень в организме.

Специалист советует в течение дня как можно больше двигаться, не перегружая организм.

«Самый безопасный и эффективный вид активности после перерыва — это дозированная ходьба или скандинавская ходьба, которая задействует больше групп мышц», — объясняет врач.

Четвертый пункт касается питания. Многие ошибочно полагают, что для снижения веса нужна жесткая диета, голодание или модные «детокс-программы». Специалист уверен: подобный подход не приносит результата. Рацион должен оставаться сбалансированным и сытным, а не превращаться в испытание голодом.

«Вместо экстремальных мер нужен разумный подход и сбалансированный режим питания. Количество потребляемых калорий должно быть примерно на 10% меньше расходуемых», — заявляет Павел Чайников.

