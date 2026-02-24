Цифровая революция в диетологии: впервые в России лекарства от ожирения получили умного помощника

Российский фармацевтический рынок вышел на новый уровень: компания «Герофарм» запустила мобильное приложение «Стройнее», которое объединяет трекер питания, базу знаний и систему персональных рекомендаций для людей с избыточным весом. Особенность сервиса в том, что он впервые в России сопровождает лекарственную терапию цифровыми инструментами.

После заполнения подробной анкеты о питании, физической активности и физиологических параметрах система формирует индивидуальный профиль пользователя. На его основе алгоритмы предлагают персональные советы по коррекции рациона и образа жизни. Встроенный трекер позволяет подсчитывать калории, а шкала достижений фиксирует даже минимальные изменения в самочувствии.

Главная инновация — специальный раздел для тех, кто проходит курс терапии. На протяжении 20 недель более двадцати экспертов (эндокринологи, психологи, фитнес-тренеры) будут делиться опытом, рассказывать о причинах лишнего веса и способах борьбы с ожирением. Пользователи получат доступ к чек-листам, видеоподкастам и экспертным статьям на темы: «Насколько я могу похудеть?», «Эмоциональный и физиологический голод», «Все про ИМТ и объем талии».

К проекту присоединилась известная фигуристка Ирина Слуцкая, которая поделилась личными мотивационными стратегиями.

Генеральный директор компании Петр Родионов подчеркнул, что сегодня происходит трансформация подхода к борьбе с ожирением: развивается не только рынок специализированных препаратов, но и цифровые решения с персонализированным подходом. Именно такой мультидисциплинарный формат становится новым стандартом в профилактике и лечении лишнего веса.

Ранее ученые выявили связь между лишним весом у школьников и оценками по математике.