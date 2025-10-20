«Сообщения между берегами нет»: в Кемерово на трамвайных путях столкнулись авто

Представитель пресс-службы КЭТК подтвердил информацию об аварии с участием двух автомобилей на трамвайных путях, которая привела к отсутствию сообщения между берегами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Инцидент произошел в Кемерово.

По информации издания, об аварии стало известно из социальных сетей. Очевидцы написали, что непосредственно на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Один из них был грузовым. Причины аварии не сообщаются.

По данным издания, на территории Кемерово функционирует компания, которая контролирует работу трамваев и троллейбусов. Представитель пресс-службы КЭТК подтвердил информацию о ДТП. Он сообщил, что связь между двумя берегами реки через мост по железнодорожным путям пока временно отсутствует. Машины может убрать с рельсов эвакуатор. Водители ожидали его прибытия.

По информации сотрудника компании, инцидент произошел в утреннее время. Водителям городского транспорта пришлось воспользоваться резервным маршрутом. Пассажиры ощутили некоторый дискомфорт. После устранения последствий аварии ситуация стабилизируется.

«Сообщения между берегами нет», — рассказали в пресс-службе корреспонденту Сибдепо.

