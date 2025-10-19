Четверо детей пострадали в результате ДТП по дороге в Курск

Автомобиль Chevrolet Niva попал в тяжелое дорожно-транспортное происшествие на трассе Курск — Брежнево — Разиньково. Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что в результате аварии пострадали четверо детей и 30-летняя женщина-водитель.

Инцидент произошел днем 19 октября. По предварительным данным ведомства, автомобиль следовал в Курск со стороны хутора Топорок. Водитель не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Медики госпитализировали всех пострадавших. Трехлетний ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался. На данный момент полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

