Сообщения об угрозах терактов в школах массово появляются в соцсетях Кузбасса

В социальных сетях появляются сообщения, автор которых угрожает расстрелять учеников и учителей нескольких школ Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Автор сообщения рассказал, что готовится к захвату нескольких школ. У него есть сообщники, которые намерены помогать ему. Неизвестный указывает номера школ, в которых совершат теракт. Он предупреждает, что 8 ноября станет трагическим днем для жителей региона. Неизвестный выложил фото оружия и патронов. Он написал также, что хочет прославиться и стать героем книг, фильмов и передач.

В сообщении, которое на данный момент последнее, автор рассказал о своем плане. Он намерен переночевать в заброшенном доме, чтобы в пятницу, 8 ноября, реализовать свой план. Подобные сообщения массово распространились в сети. Молодой человек записывает видео, где практически не прячет лица. На нем лишь маска.

В администрации Кемерова написали, что отправят информацию сотрудникам правоохранительных органов. Редакция Сибдепо также предоставила полиции все публикации, найденные во время подготовки материала.

Источник в правоохранительных органах рассказал Сибдепо, что это сообщение распространилось в разных регионах РФ. Автор каждый раз называет новые города. Предположительно, угрозы являются фейком.

«Аналогичный канал с такими же сообщениями уже был заблокирован в другом регионе на текущей неделе», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в США перед выборами предотвратили теракт, планируемый неонацистом.