В США перед выборами предотвратили теракт, планируемый неонацистом

Житель Теннесси Скайлер Филлипи был задержан по подозрению в намерениях применить оружие массового уничтожения и разрушить объекты энергетической инфраструктуры, сообщило Министерство юстиции США.

Филлипи, которому 24 года, предположительно, намеревался атаковать электростанцию в Нэшвилле при помощи дрона, оснащенного взрывчатыми веществами. ФБР смогло предотвратить его действия в тот момент, когда он готовился запустить устройство.

По информации ведомства, Филлипи также обсуждал возможные атаки на иные объекты инфраструктуры и высказывал готовность использовать взрывные устройства для нанесения массовых разрушений.

Ранее сообщалось, что рекордное количество богатых американцев намереваются покинуть Соединенные Штаты после президентских выборов, запланированных на 5 ноября, опасаясь возможных беспорядков.