Сооснователь маркетплейса «Wildberries» пожаловался Кадырову на рейдерский захват компании

В июне стало известно о планах объединения компаний Wildberries и Russ, что, по мнению сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука, является рейдерским захватом. Рейдеры также оградили от него жену Татьяну Бакальчук, о чем он пожаловался Рамзану Кадырову, сообщает РБК .

В своих соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее с Wildberries «откровенным рейдерским захватом». Он добавил, что основательницу компании Татьяну Бакальчук оградили от общения с мужем и семерыми детьми.

Кроме того, глава республики утверждает, что с июня руками братьев Левана и Роберта Мирзоян через компанию Russ Outdoor ведется насильственное слияние ее с крупнейшим маркетплейсом. Кадыров заявил, что сделает все возможное для защиты законного бизнеса, а также возвращения в семью Татьяны Бакальчук. Делом будет заниматься, в том числе, депутат Госдумы Адам Делимханов.

О планах по объединению Russ и Wildberries с целью создания единой цифровой торговой платформы стало известно в июне. Тогда предполагаемая сделка была одобрена властями, а ее куратором назначили замглавы администрации президента Максима Орешкина. Ожидалось, что компания выйдет на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и СНГ.

Ранее сообщалось, что подмосковный бизнес получил миллионные субсидии для выхода на крупнейшие маркетплейсы.