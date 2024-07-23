Сооснователь маркетплейса «Wildberries» пожаловался Кадырову на рейдерский захват компании
Кадыров обещал защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»
Фото: [Медиасток.рф]
В июне стало известно о планах объединения компаний Wildberries и Russ, что, по мнению сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука, является рейдерским захватом. Рейдеры также оградили от него жену Татьяну Бакальчук, о чем он пожаловался Рамзану Кадырову, сообщает РБК.
В своих соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее с Wildberries «откровенным рейдерским захватом». Он добавил, что основательницу компании Татьяну Бакальчук оградили от общения с мужем и семерыми детьми.
Кроме того, глава республики утверждает, что с июня руками братьев Левана и Роберта Мирзоян через компанию Russ Outdoor ведется насильственное слияние ее с крупнейшим маркетплейсом. Кадыров заявил, что сделает все возможное для защиты законного бизнеса, а также возвращения в семью Татьяны Бакальчук. Делом будет заниматься, в том числе, депутат Госдумы Адам Делимханов.
О планах по объединению Russ и Wildberries с целью создания единой цифровой торговой платформы стало известно в июне. Тогда предполагаемая сделка была одобрена властями, а ее куратором назначили замглавы администрации президента Максима Орешкина. Ожидалось, что компания выйдет на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и СНГ.
Ранее сообщалось, что подмосковный бизнес получил миллионные субсидии для выхода на крупнейшие маркетплейсы.